TİKA'dan Filistin'e ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Filistin halkına ramazan ayında sağlık, gıda, sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında şimdiye kadar Gazze'de 15 bin, Batı Şeria ve Kudüs'te 5 bini aşkın gıda paketi Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre Başkanlık, ramazan ayında Filistin'deki yardımlarını artırarak devam ettiriyor.

Gazze'de ramazan boyunca her gün bin iftarlık paket dağıtan TİKA, şimdiye kadar Gazze'de 15 bin, Batı Şeria ve Kudüs'te 5 bini aşkın gıda paketini Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayı sonunda toplam 30 bin iftarlık paket ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmış ve yaklaşık yüz bin Gazzeli bu yardımlardan yararlanmış olacak.

TİKA'nın inşa ettiği 320 daire ve 20 blokluk Gazze Türk konutlarında oturan aileler de gıda paketlerinden yararlandı.

TİKA'nın, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'de bulunan 8 mülteci kampında dağıttığı 8 bin 850 gıda paketinden ise yaklaşık 90 bin mültecinin faydalandığı belirtildi.