TİKA'dan Filistin'e tıbbi destek

EL HALİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in El-Halil kentindeki El-Ehli Devlet Hastanesi'nde oksijen üretim ünitesinin açılışını yaptı.
TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin uzun süredir bu üniteye ihtiyaç duyduğunu ve daha önce İsrail'den bu hizmeti satın aldığını belirtti.
Türkiye'nin desteği ile hastanenin bu üniteye kavuştuğunu söyleyen Korkmaz, yılda 150 binden fazla hastaya hizmet veren hastanenin söz konusu yardımla ciddi oranda mali külfetten kurtulduğunu ifade etti.
TİKA'nın Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına birçok alanda destek sunmak için bir dizi proje yürütmeye devam ettiğini aktaran Korkmaz, Türkiye'nin desteğiyle, Gazze şeridinde inşa edilen Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nin yüzde 95'lik kısmının yine Türkiye'nin desteği ile donatıldığını ve idaresinin Filistin Sağlık Bakanlığına devredilmesi için çalışıldığını belirtti.
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