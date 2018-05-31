HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Filistin'e tıbbi destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

TİKA'dan Filistin'e tıbbi destek

EL HALİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in El-Halil kentindeki El-Ehli Devlet Hastanesi'nde oksijen üretim ünitesinin açılışını yaptı.

TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin uzun süredir bu üniteye ihtiyaç duyduğunu ve daha önce İsrail'den bu hizmeti satın aldığını belirtti.

Türkiye'nin desteği ile hastanenin bu üniteye kavuştuğunu söyleyen Korkmaz, yılda 150 binden fazla hastaya hizmet veren hastanenin söz konusu yardımla ciddi oranda mali külfetten kurtulduğunu ifade etti.

TİKA'nın Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına birçok alanda destek sunmak için bir dizi proje yürütmeye devam ettiğini aktaran Korkmaz, Türkiye'nin desteğiyle, Gazze şeridinde inşa edilen Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nin yüzde 95'lik kısmının yine Türkiye'nin desteği ile donatıldığını ve idaresinin Filistin Sağlık Bakanlığına devredilmesi için çalışıldığını belirtti.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Okmeydanı'nda silahlı kavga: 1 yaralıOkmeydanı'nda silahlı kavga: 1 yaralı
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el halil Filistin

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.