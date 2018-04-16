HABER

TİKA'dan Filistinli öğrencilere tablet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:23 | Son Güncelleme

TİKA, Batı Şeria'da 2 bin 500 adet tablet dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli üniversite öğrencilerine 2 bin 500 tablet dağıttı.

Filistin Ulusal Okul Orkestrası'nın Nablus Ulusal Başarı Üniversitesindeki konserinde aynı zamanda TİKA'nın desteğiyle verilen tabletler için tören düzenlendi.

Öğrencilere 2 bin 500 adet tabletin dağıtıldığı törene Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Filistin'de eğitim sektörüne destek veren bazı uluslararası kurumların temsilcileri de katıldı.

Filistin Eğitim Öğretim Bakanı Sabri Saydam, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin programa ışık kattığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'e Filistinlilerin yalnız olmadığını gösterdiğini söyledi.

Saydam, verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Törende konuşan Gürcan Türkoğlu da Türkiye'nin Filistin'de eğitime destek olmak için 2 bin 500 tablet dağıttığını belirterek, Türkiye ve Filistin üniversiteleri arasındaki ilişkilerin gelecekte daha iyiye gideceğini düşündüğünü söyledi.

Türkoğlu, Türkiye'nin ayrıca başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve iki devletli çözüme destek verdiğini dile getirdi.

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu, Yahudi yerleşim birimleri karşısındaki mücadelesi nedeniyle Nablus halkını da selamladı.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama! Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama!
Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.