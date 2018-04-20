TİKA’dan Filistinli öğrencilere yurt

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kudüs Üniversitesi’nde eğitim gören 400 öğrenci için yurt inşa edecek.

TİKA, Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Üniversitesi ile üniversitenin kız öğrencilerinin ikamet edeceği bir öğrenci yurdunun inşası üzerine anlaşma imzaladı. Yurt binasından 400 kız öğrencinin faydalanması planlanıyor.

TİKA’nın Ramallah’taki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, hazırlanan anlaşmayı, TİKA adına Bülent Korkmaz, Kudüs Üniversitesi adına ise üniversitenin başkanı Emad Abu Keshk imzaladı. Türkiye Kudüs Başkonsolosu Gürcan Türkoğlu’nun da katılımıyla imzalanan anlaşama sonucu yapımı kesinleşen yurt binasının 2019 yılı Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.

TİKA, İsrail ablukası altındaki Doğu Kudüs’te, 2005 yılından bu yana, sağlıktan eğitime birçok farklı alanda 71 sosyal projeyi hayata geçirdi.