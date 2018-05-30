TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı

KUDÜS (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere kumanya yardımında bulundu.
TİKA, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezde, yardıma muhtaç 350 Filistinli aileye kumanya dağıtımı yaptı.
AA muhabirine konuşan TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Tolga Keskin, "TİKA olarak Filistin'de birçok proje yürütüyoruz. Ramazana özel de iftar ve yardım programlarımız oluyor. Bugün de Kudüs Zekât Komitesi işbirliğinde 350 aileye gıda yardımı programında birlikteyiz." dedi.
Kudüs Zekât Komitesi'ne bağlı Proje ve Yetimler İdaresi Başkanı Eşref Selheb ise TİKA'nın ramazan ayı münasebetiyle Kudüs halkına yaptığı yardımdan dolayı teşekkür etti.
Selheb ayrıca Türkiye halkına ve hükümetine de şükranlarını sunarak, "Bu yardımların, Kudüslülerin varlıklarını koruyabilmesi adına çok önemli bir etkisi var. Allah razı olsun. Bir kez daha Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TİKA ramazan ayının başında da hem Kudüs esnafına destek olmak hem de burada yaşayan ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere yardım amacıyla 350 bin dolarlık bir projeyi hayata geçirmişti. Bu kapsamda 700 aileye ramazan yardımı olarak 500'er dolarlık alışveriş çekleri dağıtılmıştı.
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