HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Tolga Keskin: "TİKA olarak Filistin'de birçok proje yürütüyoruz. Ramazana özel de iftar ve yardım programlarımız oluyor. Bugün de Kudüs Zekât Komitesi işbirliğinde 350 aileye gıda yardımı programında birlikteyiz" - Kudüs Zekât Komitesi'ne bağlı Proje ve Yetimler İdaresi Başkanı Eşref Selheb: "Bu yardımların, Kudüslülerin varlıklarını koruyabilmesi adına çok önemli bir etkisi var. Allah razı olsun. Bir kez daha Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz"

KUDÜS (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere kumanya yardımında bulundu.

TİKA, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezde, yardıma muhtaç 350 Filistinli aileye kumanya dağıtımı yaptı.

AA muhabirine konuşan TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Tolga Keskin, "TİKA olarak Filistin'de birçok proje yürütüyoruz. Ramazana özel de iftar ve yardım programlarımız oluyor. Bugün de Kudüs Zekât Komitesi işbirliğinde 350 aileye gıda yardımı programında birlikteyiz." dedi.

Kudüs Zekât Komitesi'ne bağlı Proje ve Yetimler İdaresi Başkanı Eşref Selheb ise TİKA'nın ramazan ayı münasebetiyle Kudüs halkına yaptığı yardımdan dolayı teşekkür etti.

Selheb ayrıca Türkiye halkına ve hükümetine de şükranlarını sunarak, "Bu yardımların, Kudüslülerin varlıklarını koruyabilmesi adına çok önemli bir etkisi var. Allah razı olsun. Bir kez daha Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA ramazan ayının başında da hem Kudüs esnafına destek olmak hem de burada yaşayan ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere yardım amacıyla 350 bin dolarlık bir projeyi hayata geçirmişti. Bu kapsamda 700 aileye ramazan yardımı olarak 500'er dolarlık alışveriş çekleri dağıtılmıştı.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılamaMehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Kudüs Zekat Komitesi tika

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.