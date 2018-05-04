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TİKA'dan Gambiya'da Yüksek Mahkemeye ekipman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

TİKA'dan Gambiya'da Yüksek Mahkemeye ekipman desteği

BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da Yüksek Mahkemeye ekipman desteğinde bulundu.

Başkent Banjul'daki Yüksek Mahkemeye bilgisayarlar, fotokopi makineleri, projektörlerin de arasında bulunduğu ofis ekipmanları hibe edildi.

Ekipmanlar, Banjul Yüksek Mahkeme Başkanı ve Adalet Bakanı Hassan Jallow ve Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA Banjul Koordinatörü Murat Oral'ın katıldığı törenle yetkililere teslim edildi.

Büyükelçi Yüceer, törende yaptığı açıklamada, Gambiya'nın demokrasiye geçiş yapan bir ülke olduğunu, demokraside adaletin ayrı önemi olduğunu söyledi.

Banjul Yüksek Mahkeme Başkanı ve Adalet Bakanı Jallow ise "Yüksek Mahkemenin etkin bir şekilde çalışması için her türlü çabayı harcıyoruz ve bu ekipmanlar bize büyük bir yardım olacak." dedi.

TİKA daha önce Gambiya'nın Adalet Bakanlığına bu tür yardımda bulunmuştu.

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