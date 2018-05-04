TİKA'dan Gambiya'da Yüksek Mahkemeye ekipman desteği

BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da Yüksek Mahkemeye ekipman desteğinde bulundu.
Başkent Banjul'daki Yüksek Mahkemeye bilgisayarlar, fotokopi makineleri, projektörlerin de arasında bulunduğu ofis ekipmanları hibe edildi.
Ekipmanlar, Banjul Yüksek Mahkeme Başkanı ve Adalet Bakanı Hassan Jallow ve Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA Banjul Koordinatörü Murat Oral'ın katıldığı törenle yetkililere teslim edildi.
Büyükelçi Yüceer, törende yaptığı açıklamada, Gambiya'nın demokrasiye geçiş yapan bir ülke olduğunu, demokraside adaletin ayrı önemi olduğunu söyledi.
Banjul Yüksek Mahkeme Başkanı ve Adalet Bakanı Jallow ise "Yüksek Mahkemenin etkin bir şekilde çalışması için her türlü çabayı harcıyoruz ve bu ekipmanlar bize büyük bir yardım olacak." dedi.
TİKA daha önce Gambiya'nın Adalet Bakanlığına bu tür yardımda bulunmuştu.
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!
PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum