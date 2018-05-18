TİKA'dan Gazze'ye 1 milyon dolarlık acil yardım

Korkmaz, yapılacak acil yardım kapsamında Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan 12 bin aileye ramazan ayı boyunca yetecek gıda kolisi dağıtımı, Gazze'nin her gün farklı bölgesinde bin aileye iftar öncesi sıcak yemek dağıtımının yanı sıra şehirdeki hastanelere 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunulacağını belirtti.

Gazze'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye ve dünyada infial yarattığını belirten Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Gazze'ye 1 milyon dolarlık acil yardımda bulunmasının kararlaştırıldığını ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun bu bilgiyi basınla paylaştığını dile getirerek yapılacak yardımın Gazze'de yaşayan Filistinliler için önemine dikkat çekti.

TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Türkiye'nin Gazze'ye yapacağı 1 milyon dolarlık acil yardım hem de TİKA'nın Filistin'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıda yardımı için tüm hazırlıkların yapıldığını ve ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımın yapılacağını belirten Korkmaz, İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle Gazze şeridinde ilaç ve tıbbi malzeme temininde zorlandıklarını belirtti.

Korkmaz, Gazze'deki piyasada şu anda ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının sadece yüzde 10'luk kısmını karşılayacak ürün bulunduğunu bu nedenle de TİKA'nın yapacağı ilaç ve tıbbi malzeme yardımını 8 ila 12 hafta arasında ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

İsrail işgali ve Filistin'in kendi içinde bölünmüşlüğü yüzünden bu ülkenin kendine has koşulları olduğunu dile getiren Korkmaz, TİKA'nın 2005'ten bu yana bölgede hizmet vermesi nedeniyle belli bir birikime sahip olduğunu ancak zaman zaman aşamadığı engeller olduğunu dile getirdi.

TİKA Filistin Programı Koordinatörü Korkmaz, bu engellerin başında 10 yılı aşkındır Gazze'de devam eden İsrail'in kara, hava ve denizden uyguladığı gayriinsani ablukanın olduğunu ve işgalin şehre yapılacak yardımları zorlaştırdığını ifade etti.