HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Güney Amerika ülkesi Surinam'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

TİKA'dan Güney Amerika ülkesi Surinam'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Amerika ülkesi Surinam'da yaklaşık 350 kişinin katıldığı iftar programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Surinam'ın başkenti Paramaribo'da verilen iftarda, Endonezya, Hindistan, Afrika ve Güney Asya kökenli Müslüman Surinamlılar bir araya geldi.

Sekiz farklı İslam topluluğuna bağlı Müslüman cemaat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına, bu toplulukların dini liderlerinin yanı sıra Surinam İçişleri Bakan Danışmanı Büyükelçi Muhammed İsak Soerokarso, Surinam resmi makamları ve TİKA yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Soerokarso, programda yaptığı konuşmada, Güney Amerika Müslümanlarının her fırsatta yanında duran ve yeni iş birliği alanları geliştiren Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmasında, TİKA'nın ramazan süresince ve kurban bayramlarında bölgeye yaptığı desteğe değinen Soerokarso, iftar vasıtasıyla Müslüman toplulukların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Surinam'daki büyük Müslüman organizasyonlardan olan ve bünyesinde 6 farklı Java, Endonezya ve Hindistan kökenli topluluğu barındıran çatı kuruluş Madjlies Moesliemien Suriname'ın Başkanı Dr. Isaac Jamuliddin de TİKA aracılığıyla kendilerine verilen destek için Türk halkına teşekkür etti.

Jamuliddin, Müslümanların sınır tanımayan kardeşliğine değinerek, Surinam nüfusunun yüzde 15'inden fazlasının Müslüman olduğunu ve TİKA ile yapılacak iş birliği kapsamında kalkınma projeleri organize etmekten onur duyacaklarını söyledi.

İftar yemeğinin yanı sıra Surinamlı ihtiyaç sahibi 100 aileye bölgede görevli TİKA personeli tarafından ramazan yardım paketi dağıtıldı.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisiZafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi
Caretta carettaları uluslararası sularda uydudan takip edeceklerCaretta carettaları uluslararası sularda uydudan takip edecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Amerika iftar Surinam tika

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.