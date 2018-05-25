TİKA'dan Güney Amerika ülkesi Surinam'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Amerika ülkesi Surinam'da yaklaşık 350 kişinin katıldığı iftar programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Surinam'ın başkenti Paramaribo'da verilen iftarda, Endonezya, Hindistan, Afrika ve Güney Asya kökenli Müslüman Surinamlılar bir araya geldi.

Sekiz farklı İslam topluluğuna bağlı Müslüman cemaat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına, bu toplulukların dini liderlerinin yanı sıra Surinam İçişleri Bakan Danışmanı Büyükelçi Muhammed İsak Soerokarso, Surinam resmi makamları ve TİKA yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Soerokarso, programda yaptığı konuşmada, Güney Amerika Müslümanlarının her fırsatta yanında duran ve yeni iş birliği alanları geliştiren Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmasında, TİKA'nın ramazan süresince ve kurban bayramlarında bölgeye yaptığı desteğe değinen Soerokarso, iftar vasıtasıyla Müslüman toplulukların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Surinam'daki büyük Müslüman organizasyonlardan olan ve bünyesinde 6 farklı Java, Endonezya ve Hindistan kökenli topluluğu barındıran çatı kuruluş Madjlies Moesliemien Suriname'ın Başkanı Dr. Isaac Jamuliddin de TİKA aracılığıyla kendilerine verilen destek için Türk halkına teşekkür etti.

Jamuliddin, Müslümanların sınır tanımayan kardeşliğine değinerek, Surinam nüfusunun yüzde 15'inden fazlasının Müslüman olduğunu ve TİKA ile yapılacak iş birliği kapsamında kalkınma projeleri organize etmekten onur duyacaklarını söyledi.

İftar yemeğinin yanı sıra Surinamlı ihtiyaç sahibi 100 aileye bölgede görevli TİKA personeli tarafından ramazan yardım paketi dağıtıldı.

