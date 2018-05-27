TİKA'dan Güney Amerika'daki Müslümanlara ramazan desteği

Açıklamaya göre, The Central Islamic Organisation of Guyana'nın (CIOG) ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan CIOG'un Eğitim Direktörü Shayhk Moeenul Hack, "Türkiye bugün Müslüman topluluklarının gözetilmesi ve seslerinin tüm dünyaya duyurulması için çok önemli adımlar atmaktadır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş olan iftar yemeği, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun tüm Müslümanlara hizmet götürdüğünün bir göstergesidir. Bizleri bir araya getiren bu iftar yemeği için ve gelecekte yürütecek olduğumuz muhtemel iş birlikleri için şimdiden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, nüfusunun yüzde 10'undan fazlası Müslüman olan Guyana'nın başkenti Georgetown'da altı İslam teşkilatı liderleri ve yaklaşık 300 kişinin katılımıyla iftar düzenlendi.

Yemekte söz alan Islamic Forum Al Hajj temsilcisi Roshan Khan da oruç tutmanın kişisel olarak insan ruhunu da iyileştirdiğini ve terbiye ettiğini söyleyerek bu terbiye ile dünyadaki 1,6 milyar Müslüman'ın tüm dünyayı iyileştirecek güce sahip olabileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Khan'ın dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ve huzura ulaşılması için İslam'ın birlik çağrısına uyulması gerektiğini vurguladığı ve tüm dünyada ortak bir bilinç oluşturmaya yönelik adımları için Türkiye'ye teşekkür ettiği belirtildi.

Program kapsamında, Guyana'da ihtiyaç sahibi 100 Müslüman aileye de ramazan yardım paketi dağıtıldı.

