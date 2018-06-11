TİKA'dan Gürcistan'da eğitime destek

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis’in en büyük okullarından biri olan, 1100 öğrenciye hizmet veren ve 2016 yılından beri Türkçeyi seçmeli dersi olarak okutan 178. Kamu Okulunun tiyatro salonu ve Türkçe sınıfına tadilat ve tefrişat desteği verdi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen tadilatın ardından tiyatro salonu ve Türkçe sınıfının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Okuldaki törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Tufan Karadeniz, TİKA Tiflis Ofisi Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Mahir Darziev, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Türk sanatçı Bayar Şahin, okulun yetkilileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Program başlangıcında konuşma yapan Kılıç, Tiflis'in 178. Kamu Okulu'na verdiği destek için TİKA'ya teşekkür ederek, "Bu iş birliği aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin çok güzel bir göstergesini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.