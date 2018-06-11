HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Gürcistan'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 23:49 | Son Güncelleme

Tiflis'te bir okulun tiyatro salonu ve Türkçe sınıfı onarıldı

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis’in en büyük okullarından biri olan, 1100 öğrenciye hizmet veren ve 2016 yılından beri Türkçeyi seçmeli dersi olarak okutan 178. Kamu Okulunun tiyatro salonu ve Türkçe sınıfına tadilat ve tefrişat desteği verdi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen tadilatın ardından tiyatro salonu ve Türkçe sınıfının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Okuldaki törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Tufan Karadeniz, TİKA Tiflis Ofisi Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Mahir Darziev, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Türk sanatçı Bayar Şahin, okulun yetkilileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Program başlangıcında konuşma yapan Kılıç, Tiflis'in 178. Kamu Okulu'na verdiği destek için TİKA'ya teşekkür ederek, "Bu iş birliği aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin çok güzel bir göstergesini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Türkiye ve Gürcistan arasındaki iş birliğinin benzer ve daha güçlü projelerle güçleneceğine inandığını kaydetti.

Şanlı ise konuşmasında 25 yıldır Gürcistan'da çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, "Dost ve kardeş Türkiye ve Gürcistan arasında bir köprü daha kurabilirsek bizim için en önemlisi budur." dedi.

Karadeniz de benzer projelerle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da geliştiğini belirtti.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından verilen konserde, Türkçe ve Gürcüce şarkılar seslendirildi.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Yağmur sele dönüştüYağmur sele dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Tiflis'teki okulda seçmeli Türkçe dersi tika

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.