TİKA'dan Gürcistan'daki Ahıska Türkü gençlere eğitim desteği

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi ve bu üniversitede kurulan Kafkas Birliği Derneği tarafından "Sovyetler Birliği Sürgünleri ve Sürgün Mağdurlarının Topluma Entegrasyonu" konulu 3 günlük eğitim programı ve konferans gerçekleştirildi.
AA muhabirinin TİKA Tiflis Ofisinden aldığı bilgiye göre, TİKA'nın desteği ile Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde Sovyetler Birliği döneminde sürgün mağduru olan ailelerin torunlarına 3 günlük eğitim programı düzenlendi.
Programın 3. gününde, İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen "Sovyetler Birliği Sürgünleri ve Sürgün Mağdurlarının Topluma Entegrasyonu" konferansında, bütün Kafkasya özellikle de Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde 1944 yılında yaşanan Ahıska Türklerinin sürgünü değerlendirildi.
Konferansta konuşan TİKA Tiflis Ofisi Koordinatörü Hüseyin Şanlı, "Bütün Kafkasya bölgesinde özelde Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde 1944 yaşanan sürgün konusunu ele alacak şekilde TİKA başkanlığımızca eğitim çalışması düzenlemeye çalıştık." dedi.
Gürcistan'ın çok kültürlü yapısı gereği birçok etnik unsuru içinde barındıran bir ülke olduğunu ifade eden Şanlı, "Gürcistan bir arada yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biri olan bir ülkedir. Ancak zaman zaman tarihi acı tecrübelere sahne olmuş ve bunlardan ders çıkarabilmiştir. Burada yaptığımız çalışmada sürgünün acı gerçekleriyle yüzleşmiş mağdurların torunları olan ve şu an Gürcistan'da eğitim gören Ahıska Türkü gençlere sürgün, sürgünün tarihi perspektifleri, sürgün sonrası geri dönüş ve entegrasyon konularında 3 günlük bir eğitim kampı düzenlenmiştir." diye konuştu.
Şanlı, TİKA olarak bu tarz sosyal çalışmaları artırmayı ve Gürcistan'ın renkli ve çok kültürlü yapısının korunması noktasında yapılacak çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Konferansa Yunus Emre Tiflis Türk Kültür Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tufan Karadeniz, İvane Javakhişvili Üniversitesi yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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