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TİKA'dan Irak'ta terör mağduru ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

TİKA'dan Irak'ta terör mağduru ailelere yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı yardımları kapsamında Irak'taki terör mağduru ailelere ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta başkent Bağdat ve Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Musul, Telafer ve Kerkük'te terör mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı kapsamında yardımların yapıldığı belirtildi.

Başkanlık, 3 gün sürecek program kapsamında Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda 500 aileye gıda paketi dağıttı ve 250 kişiye iftar verdi. İftara Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Yaşar ve çok sayıda Irak Türkmeni katıldı.

Musul'un Reşidiye kentinde de çoğunluğu Türkmen ailelerden oluşan 2 bin aileye gıda kolisi dağıtan TİKA, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanlığı iş birliğinde bin kişilik iftar programı düzenlendi.

TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer, iftar programına katılanlara teşekkür ederek Musul'daki Türkmenlerle aynı sofradan olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Söz konusu programın son gününde ise TİKA ve Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği koordinasyonunda şehit ve ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Dernek Başkanı Haşim Muhtaroğlu, ramazan ayında şehit ve yoksul aileleri yalnız bırakmadıkları için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Yardım programı kapsamında Kerkük'te ayrıca Telaferli göçmenler için Türkiye'nin desteğiyle kurulan Yahyava Kampı'nda 700 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

TİKA, Telaferli yerel yetkililerle yapılan görüşmelerde elektrik, su ve sağlık projelerinin ele alındığını kaydetti. Terör örgütü DEAŞ saldırılarına maruz kalan Telafer'in enkaz temizliğinde 150 Türkmen gence istihdam sağlayan TİKA, Telafer’e dönen ihtiyaç sahibi 2 bin aileye de gıda kolisi dağıttı.

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ırak tika Türkmenler

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