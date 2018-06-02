TİKA'dan Kahire'de El-Ezher öğrencilerine iftar

KAHİRE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır’da eğitim gören farklı ülkelerden 200 öğrenciye iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar yemeğine El-Ezher Üniversitesinde eğitim gören 42 ülkeden 200 öğrencinin katıldığını söyledi.

Davete TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ve TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Masası Temsilcisi Mustafa Giray Tezel de katıldı.

Çetin, iftarın ardından yaptığı konuşmada, TİKA olarak dünyanın 140 ülkesinde yıllık 2 bin projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Türkiye’nin 2017'de dünyanın en cömert ülkesi seçildiğini hatırlatan Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TİKA yetkililerine dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara yardım edilmesi gerektiği talimatı verdiğini ifade etti.

Davete Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ataseven ve diğer davetliler katıldı.

