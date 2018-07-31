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TİKA'dan Kamerunlu köylülere su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kamerunlu köylülere su kuyusu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kamerun’da modern teknolojilerde su kuyusu açtı.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Yaounde’ye 300 kilometre mesafedeki Noun vilayetindeki Folap köyünde yaklaşık bin kişiyi temiz içme suyuna kavuşturan su kuyusu projesi gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir ayda tamamlanan proje, köy halkı ve vilayet yöneticilerinin katılımıyla açıldı.

Açıklamada, “Su kuyusu, 35 metreden su çıkaran manuel bir pompa, 95 metreden su çıkaran elektrik motoru tarafından beslenen bir rezervuar ve ona bağlı bir çeşme ile atık suyun değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir su havuzundan oluşuyor.” ifadesi kullanıldı.

Törende konuşan TİKA’nın Kamerun Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey, sağlıklı bir kalkınmanın başlangıç noktasının içme suyuna erişim olduğunu ifade ederek, su kuyusunun "Türk halkının dost Kamerun halkına hediyesi" olduğunu söyledi.

Kamerunlu yetkililer projeden dolayı Türk halkına teşekkürlerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Folap Kamerun Noun su kuyusu tika

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