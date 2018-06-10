TİKA'dan Karadağ ve Hırvatistan'da iftar

Ramazan ayının ilk yarısında Hırvatistan'ın Maljevac, Gunja ve Rijeka şehirlerinde TİKA'nın düzenlediği iftarlarda 600 kişi bir araya geldi.

TİKA, ramazan ayı boyunca Karadağ'da Podgoritsa, Biyelo Polye, Rojaye, Bar ve Plyevlya şehirlerinde 500 aileye gıda yardımı ve bin kişilik iftar programı düzenlemeyi hedefliyor.

İftar programı, TİKA’nın onarım ve donanım desteklerinde bulunduğu Rojaye Mehmed Fatih Kız Medresesi öğrencileri tarafından okunan Türkçe ve Karadağca ilahiler ile son buldu.

Rojaye Başimamı Reyhan Hot da konuşmasında, TİKA’nın geniş bir coğrafyada insanlara yardım eli uzattığını belirtti.

TİKA Podgoritsa Program Ofisi Koordinatörü Enver Resuloğulları, iftar programında yaptığı konuşmada, TİKA'nın, Podgoritsa ofisinin de kurulduğu 2007 yılından bu yana 306 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini kaydetti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Karadağ’ın Rojaye şehrinde ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda paketi dağıttı ve 350 kişiye iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ ve Hırvatistan'da iftar programları düzenledi.

Hırvatistan İslam Birliği ile ortaklaşa düzenlenen iftar programlarının her birine, bölgede yaşayan vali, valilik temsilcileri, belediye başkanları, yerel idareciler, komşu şehir ve vilayetlerin yöneticileri ile şehirlerde önemli işlevleri olan okul, müze, kütüphane gibi kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Maljevac iftarında söz alan Karlovac Valiliği Teftiş Müdürü Marija Brazdicic, bölgede farklı dinlerin barış içinde yaşadığını ve bu akşam harika atmosferde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gunja İslam Meclisi Başimamı İdriz Beşic, TİKA'nın, sel felaketinin ardından şehirlerine yaptığı yardımı asla unutmadıklarını belirterek, bu ramazanda da iftar organizasyonu düzenlediği için TİKA'ya teşekkür etti.

Rijeka İslam Merkezi'ndeki iftara katılan Primorsko-Goranska Valisi Zlatko Komadina da Rijeka'daki İslam Birliği ile olan üst düzey ilişkilerine önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan da gün boyu Rijeka'daki temasları esnasında çok sıcak bir ilgiyle karşılaştığını, akşam da iftarı Vali, Müftü ve Rijeka’daki Müslüman cemaatiyle karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA, ramazan ayı boyunca Slovenya'da Ljubljana, Hırvatistan'da Pula ve Zagreb'de iftar programı düzenlemeyi hedefliyor.

