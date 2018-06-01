TİKA'dan Kazakistan'da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kazakistan'ın Almatı şehrinde akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine iftar verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almatı Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi'nde verilen iftara Kazakistan İlimler Akademisi, Nur Mübarek Üniversitesi, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Almatı Başkonsolosluğu ve Din İşleri Bakanlığı Almatı Müdürlüğü yetkilileri ile diğer üniversitelerden akademisyenler ve 150’ye yakın öğrenci olmak üzere 250 kişi katıldı.

İftarda konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, kadim Türk - Kazak kardeşliğine değinerek, Türk dünyasının ortak değerlerine vurgu yaptı. Yılmaz, ayrıca, TİKA'nın kardeşlik duygularıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde yaptığı yardımları anlattı.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ise TİKA'nın Kazakistan'a ve bu ülkedeki üniversitelere yardımları ile düzenlenen iftar programına teşekkür etti.

Öte yandan, Kazakistan'ın en büyük camisi olan Astana Hazret Sultan Camisi'nin aşhanesinde TİKA tarafından verilen iftara 600 kişi katıldı.

