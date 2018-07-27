TİKA’dan Kenya’ya sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kenya'daki bazı sivil toplum kuruluşları iş birliğinde "Katarakt Hastalarına Göz Sağlığı Kampı" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsiolo eyaletinde Mama İbado Yardım Derneği (MIC) ve Eğitim ve Sağlık Programları Merkezi (CHEPs Kenya) ile iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında 250 yaşlı hasta göz taramasından geçirildi ve katarakt ameliyatları yapıldı.

Hastaların tedavisi Isiolo Referans Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Kampın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye mezunu doktor ve İsiolo Eyaleti Vali Yardımcısı Dr. Abdi Issa, göz sağlığı kampının hayata geçirilmesi ve geçmiş dönemlerde TİKA’nın bağışladığı ambulans dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.

Katarakt, Kenya’da önlenebilir körlüğün en büyük nedeni ve tüm körlük vakalarının yüzde 43'ünü oluşturuyor.

