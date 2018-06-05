HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Kırgızistan'a eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kırgızistan'a eğitim desteği

KARAKOL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi Aksu ilçesine bağlı Boz-Bulun ve Novo-Voznesenovka köylerindeki kreşlerin tadilatını gerçekleştirdi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından bir yüklenici firma aracılığıyla tadilatları yapılarak kullanışlı hale getirilen Boz-Bulun ve Novo-Voznesenovka köylerindeki kreşlerde ayrı ayrı teslim törenleri düzenlendi.

Her iki törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Bişkek Program Ofisi Koordinatörü Ali Muslu, kreş ve yerel yönetimlerin yetkilileri ve aileler katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'daki kardeşlerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nın Kırgızistan'da hemen hemen tüm alanlarda projesinin bulunduğunu belirterek "Ata yurdumuzda kazanmış olduğumuz değerleri dünyanın dört bir tarafında paylaşma gayreti içindeyiz. Bu kreşe giden çocukların yolu ileride mutlaka TİKA ile kesişecek." diye konuştu.

Aksu İlçe Kaymakamı Ulan Dokonbayev, iki halkın iş birliğine, ilçedeki sosyal kurumların iyileştirilmesi kapsamında kreşlerin tadilat işlerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kreş Müdürü Venera Jumabayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıl önce kurulan ve 40 çocuğun eğitim aldığı kreşin tadilatının yapıldığını söyledi.

Açılışta yer alan veliler de çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alacağını belirterek Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Törenlerde yerel yönetimcilerce, Büyükelçi Fırat'a, TİKA Başkan Yardımcısı Er'e ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu'ya geleneksel Kırgız kıyafeti giydirildi.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
fotoğraflar// Şarkıcı Nihat Doğan'ın fotoğraflar// Şarkıcı Nihat Doğan'ın "Alçak gardiyanlar" davası reddedildi
Diyarbakır'da cankurtaran eğitimiDiyarbakır'da cankurtaran eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksu İlçe Kaymakamı Ulan Dokonbayev Ali Muslu Boz-Bulun ve Novo-Voznesenovka Çocuk Kreşi Müdürü Venera Jumabayeva çocuklar Issık Göl Bölgesi Kırgızistan Mehmet Süreyya Er tika Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

İlginizi Çekebilir

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.