TİKA'dan Kırgızistan'a eğitim desteği

KARAKOL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi Aksu ilçesine bağlı Boz-Bulun ve Novo-Voznesenovka köylerindeki kreşlerin tadilatını gerçekleştirdi.
TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından bir yüklenici firma aracılığıyla tadilatları yapılarak kullanışlı hale getirilen Boz-Bulun ve Novo-Voznesenovka köylerindeki kreşlerde ayrı ayrı teslim törenleri düzenlendi.
Her iki törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Bişkek Program Ofisi Koordinatörü Ali Muslu, kreş ve yerel yönetimlerin yetkilileri ve aileler katıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'daki kardeşlerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nın Kırgızistan'da hemen hemen tüm alanlarda projesinin bulunduğunu belirterek "Ata yurdumuzda kazanmış olduğumuz değerleri dünyanın dört bir tarafında paylaşma gayreti içindeyiz. Bu kreşe giden çocukların yolu ileride mutlaka TİKA ile kesişecek." diye konuştu.
Aksu İlçe Kaymakamı Ulan Dokonbayev, iki halkın iş birliğine, ilçedeki sosyal kurumların iyileştirilmesi kapsamında kreşlerin tadilat işlerine destek olan herkese teşekkür etti.
Kreş Müdürü Venera Jumabayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıl önce kurulan ve 40 çocuğun eğitim aldığı kreşin tadilatının yapıldığını söyledi.
Açılışta yer alan veliler de çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alacağını belirterek Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.
Törenlerde yerel yönetimcilerce, Büyükelçi Fırat'a, TİKA Başkan Yardımcısı Er'e ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu'ya geleneksel Kırgız kıyafeti giydirildi.
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