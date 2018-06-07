TİKA'dan Kırgızistan'da Türkçe eğitimine destek

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Uluslararası Üniversitesinde yaklaşık 200 öğrenciye Türkçe ders verilen sınıfa tadilat ve tefrişat desteğinde bulundu.
Kırgızistan'da Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik başlatılan Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında üniversitedeki Türkçe sınıfına tadilat ve tefrişat desteği yapıldı.
Sınıfın açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Kerim Sarıgül, TİKA Bişkek Koordinatörü Ali Muslu, üniversite yetkilileri ile öğrenciler katıldı.
Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Asılbek Aydaliyev, üniversitede Türkçe derslerine yoğun bir talep olduğunu belirterek, sınıfa sağlanan tadilat ve tefrişat desteği için TİKA’ya, eğitmen ve materyal desteği için de Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.
TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nın dünyadaki ve Kırgızistan'daki faaliyetleri konusunda bilgi vererek, "TİKA olarak, Kırgızistan'a her zaman önem veriyoruz. Ülkeye pek çok alanda destek sağlıyoruz. Türkçe eğitiminin yaygınlaşmasına destek veriyoruz. Bu nedenle Türkçe derslerin verilmekte olduğu sınıfa verilen destek çok önemlidir." diye konuştu.
Büyükelçiliğin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şimşekler ise TİKA'nın dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan kurumlardan biri olduğunun altını çizdi.
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Kerim Sarıgül de enstitü olarak 44 ülkede 55 kültür merkeziyle var olduklarını ve 2023 yılına kadar bu sayının 100’e ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, tadilat ve tefrişat desteği için başta TİKA olmak üzere, Büyükelçiliğe ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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