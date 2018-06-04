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TİKA'dan Kırgızistan'daki 100 yıllık camide iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 02:21 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörlüğünce, Kırgızistan'da ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ülkenin kuzeyinde bulunan Karakol şehrindeki 100 yıllık tarihi camide iftar yapıldı

KARAKOL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünce, Kırgızistan'daki ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, ülkenin kuzeyinde bulunan Karakol şehrindeki 100 yıllık tarihi camide iftar yapıldı.

Ülkenin kuzeyinde tatil merkezi olarak bilinen Issık Göl bölgesinin idari merkez şehri Karakol'daki İbrağim Hacı Merkez Camisi'nde hazırlanan iftar sofrasına akşam namazına katılan cemaat iştirak etti.

İftar programına İbrağim Hacı Merkez Camisi yönetimi, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Issık Göl Bölge Müftüsü Almazbek Sagınbayev ve ilgililer katıldı.

Cemaat, akşam namazının kılınmasının ardından, cami içinde geleneksel yemeklerle donatılan yer sofrasında orucunu açtı.

TİKA Başkan Yardımcısı Er, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların ramazan ayını tebrik ederek, Türk halkının selamını getirdiğini belirtti.

Ramazan ayının bereketini beraber paylaşmak üzere Kırgızistan'da bulunduğunu anlatan Er, TİKA tarafından dünyanın 60 ülkesinde iftar sofraları kurulduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
camii iftar karakol tika

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