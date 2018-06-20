TİKA'dan Kırgızistan'daki kreşlere kırtasiye ve oyuncak yardımı

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kırgızistan'daki yaylalarda hizmet veren kreşlere kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıldı.

Uluslararası Roza Otunbayeva İnisiyatifi Vakfında, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve Vakıf İcra Başkanı Dogdurgül Kendirbayeva'nın katılımıyla malzeme ve oyuncakların teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu, dağlık bölgelerde yaşayan çocukların eğitimlerinin aksamaması için yürütülen Yayla Kreşleri Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan 17 bin dolar tutarındaki kırtasiye malzemesi ve oyuncakları teslim etti.

Vakıf İcra Başkanı Kendirbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlık bölgelerde çeşitli nedenlerle geçici olarak barınan 3-14 yaş grubu çocukların eğitim ihtiyacını karşılamak için 100 yayla kreşi açtıklarını belirtti.

Kendirbayeva, TİKA'nın desteği sayesinde üç yıldır kreşlerin kırtasiye malzemesi, oyuncak ve kitaplarını karşıladıklarını söyledi.

Bahar ve yaz döneminde yaylalara çıkan ailelerin çocuklarının eğitiminin önemli olduğunu dile getirerek, "Dağlık bölgelerimizde kreş yoktu. Vakıf olarak geleneksel çadırlarda 2014'te kreşler açtık. Kreşlerde bir sağlık personeli ve eğitmenler görev yapıyor. Kreşlerde 3 bin çocuk eğitim alıyor. 4 yılda 9 bin çocuk eğitim aldı." ifadelerini kullandı.

Muslu da TİKA olarak, Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ettiklerini belirterek, Başkanlık olarak böyle bir hizmetin içerisinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarının söyledi.

