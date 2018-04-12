TİKA'dan Kolombiya'da gençlere mesleki ekipman yardımı

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın kuzeyindeki Soledad kentinde meslek hayatına yeni adım atan gençlere ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayip kıyılarındaki Antlantico yönetim bölgesine bağlı Soledad'da, ülkenin meslek edindirme kurumu Ulusal Öğrenim Servisinin (SENA) kursundan mezun olan gençlere mesleki yaşamlarında kullanacakları tamir setleri dağıtıldı.

Klima ve motosiklet tamirinde kullanılacak ekipmanlar, TİKA Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Murat Zelan'ın yanı sıra Soledad Belediyesi temsilcilerinin ve SENA yetkililerinin katıldığı törenle gençlere teslim edildi.

Törendeki konuşmasında, yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür eden SENA Bölge Müdürü Jacquelina Rojas, "Buradaki gençler Türk hükümetine minnet duyuyor çünkü son derece zor koşulların mevcut olduğu bölgede bu gençlerin hayat mücadelesine devam etmesinin tek yolu kendilerine sunulan bu fırsatlardır." ifadesini kullandı.

TİKA'nın finansmanı ile gerçekleştirilen projeden yararlanan gençlerden Joseph Mayano da TİKA ve SENA'yı bölgelerinde daha çok çalışma yapmaya davet etti, projeden ötürü her iki kuruma da şükranlarını sundu.

Törenin ardından TİKA heyeti, Soledad Belediyesi ve SENA temsilcileri ile bölgede ileride gerçekleştirilebilecek projeler hakkında istişarede bulundu.

Açıklamada ayrıca, Soledad kentinin sıcak bölgede bulunduğu ve ulaşımda motosiklet kullanımının çok yoğun olduğuna dikkat çekilerek desteklerin bölge halkı için önemine vurgu yapıldı.