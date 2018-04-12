HABER

TİKA'dan Kolombiya'da gençlere mesleki ekipman yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 06:22 | Son Güncelleme

Ülkenin Karayip kıyılarına yakın kenti Soledad'da mesleki eğitimlerini tamamlayan gençlere iş yerlerinde kullanacakları tamir setleri dağıtıldı

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın kuzeyindeki Soledad kentinde meslek hayatına yeni adım atan gençlere ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayip kıyılarındaki Antlantico yönetim bölgesine bağlı Soledad'da, ülkenin meslek edindirme kurumu Ulusal Öğrenim Servisinin (SENA) kursundan mezun olan gençlere mesleki yaşamlarında kullanacakları tamir setleri dağıtıldı.

Klima ve motosiklet tamirinde kullanılacak ekipmanlar, TİKA Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Murat Zelan'ın yanı sıra Soledad Belediyesi temsilcilerinin ve SENA yetkililerinin katıldığı törenle gençlere teslim edildi.

Törendeki konuşmasında, yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür eden SENA Bölge Müdürü Jacquelina Rojas, "Buradaki gençler Türk hükümetine minnet duyuyor çünkü son derece zor koşulların mevcut olduğu bölgede bu gençlerin hayat mücadelesine devam etmesinin tek yolu kendilerine sunulan bu fırsatlardır." ifadesini kullandı.

TİKA'nın finansmanı ile gerçekleştirilen projeden yararlanan gençlerden Joseph Mayano da TİKA ve SENA'yı bölgelerinde daha çok çalışma yapmaya davet etti, projeden ötürü her iki kuruma da şükranlarını sundu.

Törenin ardından TİKA heyeti, Soledad Belediyesi ve SENA temsilcileri ile bölgede ileride gerçekleştirilebilecek projeler hakkında istişarede bulundu.

Açıklamada ayrıca, Soledad kentinin sıcak bölgede bulunduğu ve ulaşımda motosiklet kullanımının çok yoğun olduğuna dikkat çekilerek desteklerin bölge halkı için önemine vurgu yapıldı.

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadıErdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Padişah fermanları yakalandıPadişah fermanları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Soledad Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...

Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...

11 Nisan Şans Topu sonuçları: Son kez devretti! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları sorgula)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: Son kez devretti! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları sorgula)

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.