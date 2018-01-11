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TİKA'dan Kolombiya'nın barış sürecine destek

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- TİKA, Briceno yerleşimine bağlı köylere, ekonomik kalkınmayı destekleme ve tavuk besiciliğinin geliştirilmesi amacıyla canlı hayvan ve ekipman desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya makamlarıyla iş birliğiyle ülkede geçmişte gerillaların kontrolünde kalmış bir bölgenin halkına tavuk besiciliği, yumurta üretimi ve pazarlama konularında eğitimler verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde bulunan ve yıllarca Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensubu gerillaların kontrolünde kalmış Briceno yerleşimine bağlı köylere, ekonomik kalkınmayı destekleme ve tavuk besiciliğinin geliştirilmesi amacıyla canlı hayvan ve ekipman desteğinde bulundu.

Eğitimlerle eşzamanlı olarak besi alanlarının tavukçuluğa hazırlanması için gereken çalışmaların tamamlandığı bölgede, canlı hayvanların köy halkına teslim edilmesi ile besi faaliyetlerine başlandı.

TİKA'nın desteğiyle, bölgede yaşayan yaklaşık 60 aileye uzun vadede gelir elde edebilecekleri yeni geçim kaynağı sağlandı.

Briceno Belediye Başkanı Jose Danilo Agudelo Torres, çatışmaların son bulması ile halkın normal hayata adapte olmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'ye yardım ve iş birliğinden dolayı teşekkür eden Torres, halkın sürekli iş ihtiyacının had safhada olduğu bir zamanda Türkiye'nin çatışma mağdurları için alternatif alan açtığını, yapılan yardımın üretim ve pazarlama aşamaları ile birleştiğinde ev ekonomilerine büyük katkısı olacağını söyledi.

Kolombiya'da yıllarca tüm ülkenin kırsal kesimini sarmış olan çatışmalar, özellikle gerilla gruplarının kontrolündeki bölgelerde istikrar ve huzurun sağlanamaması nedeniyle ülke içi gelir dağılımında büyük uçurumlara neden olmuştu. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar, yıllardır gerilla zoru ile illegal tarımsal faaliyetlerle uğraşmış olup, barış sonrası süreçte istikrarlı ve güvenli bir şekilde geçimlerini sağlayabilecekleri iş imkanları arıyordu.

TİKA, iki yıl önce pilot bölgelerden biri olan Orejon'da eğitim olanaklarının geliştirilmesi kapsamında, açılışını Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yaptığı ve barışı simgeleyen bir ilköğretim okulu inşa etmişti.

(AA)

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