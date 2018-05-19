TİKA'dan Komorlar'da ramazan boyunca iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afrika'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Komorlar'ın başkenti Moroni'de ramazan boyunca her gün iftar verileceği bildirildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Moroni'de ihtiyaç sahibi ailelerin yoğun olarak yaşadığı Irungudjanı gecekondu mahallesinde ramazan boyunca günlük ortalama 200 kişi olmak üzere toplam 6 bin kişiye iftar verileceği belirtildi.
TİKA tarafından gerçekleştirilen "Moroni Toplu İftar Yemeği" adı verilen programın, adadaki hükümet ve burada yerleşik olan yabancı kuruluşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada, bölge halkının TİKA'nın ramazanda gerçekleştirdiği bu faaliyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.
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