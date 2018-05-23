TİKA'dan Koreli Müslümanlara iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kore İslam Federasyonu iş birliğinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen iftarda çok sayıda Koreli Müslüman bir araya geldi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 500'ü aşkın Koreli Müslüman'ın bir araya geldiği iftar programına, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Kore Türk misyonu görevlileri, Kore Cumhuriyeti İslam Federasyonu Başkanı emekli Büyükelçi Dr. Kim Dong Eok, federasyon yöneticileri ve TİKA yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Erçin, programda yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel olarak köklü ve dostane boyutları bulunan iki ülkenin dil ve kültürüne yönelik canlı bir ilginin olduğu belirterek Türkiye-Kore ilişkilerinin ekonomik, ticari ve teknik açıdan da her geçen gün derinleştiğini ifade etti.

TİKA gibi Türkiye’nin asli kurumlarının Kore'yle iş birliğini artıracağını vurgulayan Büyükelçi Erçin, FETÖ ve uzantılarına karşı da federasyon yetkililerini uyararak Türkiye'deki yegane muhataplarının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu kaydetti.

Kore İslam Federasyonu Başkanı Kim de iftar organizasyonu ve gösterilen dayanışma için teşekkür ederek kardeş ülke Türkiye'nin Kore ile yakınlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İftar, Kore'de şehit düşen Türk askerleri için edilen duayla son buldu.

