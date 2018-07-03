TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

Gazetecilerin iki yıl önce "Elena Gjika İlkokulu'nda İskenderbey portresinin kaldırıldığı" yönündeki iddialar hakkındaki sorusu üzerine ise Ahmeti, TİKA tarafından böyle bir şeyin yapılmadığını, her donörde olduğu gibi restorasyonu gerçekleştiren donörün tabelasının asıldığını söyledi.

Şehrin en eski okullarından biri olan Eleni Gjika'nın altyapı açısından daha kötü durumda olduğunu dile getiren Ahmeti, "Belli bir süre okulun restorasyonunu nasıl gerçekleştireceğimizi düşündük. Bu doğrultuda bu okulun ortak finansmanı için TİKA'nın iş birliği ve anlayışı ile karşılaştık. Restorasyonun büyük bölümünü TİKA gerçekleştirecek, bir kısmının finansmanını da biz üstleneceğiz." diye konuştu.

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Priştine Belediyesi tarafından "Elena Gjika İlköğretim Okulu'nun Tadilatı ve Donanımı Projesine" yönelik protokol imzalandı.

Ahmeti, "TİKA hiçbir şekilde sınıflara koyulan fotoğraflara karışmıyor. TİKA bize yardımcı olmak için burada ve biz bu okulun TİKA'nın finansman yardımıyla restore edildiğine dair bir tabela asacağız. Bu onlara teşekkür edebileceğimizin en basit yolu. Çünkü onlar bunu yapmak için bize borçlu değil." dedi.

TİKA Priştine Koordinatörü Ceran ise 2016 yılında bu okuşun 10 sınıf ve kütüphanesini restore ettiklerini hatırlattı.

Tüm çocukların sağlıklı koşullarda eğitim alabilecekleri bir altyapıya kavuşması için gerekli çalışmaları başladıklarını kaydeden Ceran, gelecek eğitim yılının başında da açılışı yapacaklarını belirtti.

Priştine Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece mutlu olduklarını vurgulayan Ceran, ülke genelinde de faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Elena Gjika İlköğretim Okulunda Arnavutçanın yanı sıra Türkçe de eğitim veriliyor.

