HABER

TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Priştine Belediyesi tarafından "Elena Gjika İlköğretim Okulu'nun Tadilatı ve Donanımı Projesine" yönelik protokol imzalandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki imza törenine Priştine Belediye Başkanı Şpend Ahmeti, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile yetkililer katıldı.

İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmeti, TİKA'ya belediyeye yardımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Şehrin en eski okullarından biri olan Eleni Gjika'nın altyapı açısından daha kötü durumda olduğunu dile getiren Ahmeti, "Belli bir süre okulun restorasyonunu nasıl gerçekleştireceğimizi düşündük. Bu doğrultuda bu okulun ortak finansmanı için TİKA'nın iş birliği ve anlayışı ile karşılaştık. Restorasyonun büyük bölümünü TİKA gerçekleştirecek, bir kısmının finansmanını da biz üstleneceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin iki yıl önce "Elena Gjika İlkokulu'nda İskenderbey portresinin kaldırıldığı" yönündeki iddialar hakkındaki sorusu üzerine ise Ahmeti, TİKA tarafından böyle bir şeyin yapılmadığını, her donörde olduğu gibi restorasyonu gerçekleştiren donörün tabelasının asıldığını söyledi.

Ahmeti, "TİKA hiçbir şekilde sınıflara koyulan fotoğraflara karışmıyor. TİKA bize yardımcı olmak için burada ve biz bu okulun TİKA'nın finansman yardımıyla restore edildiğine dair bir tabela asacağız. Bu onlara teşekkür edebileceğimizin en basit yolu. Çünkü onlar bunu yapmak için bize borçlu değil." dedi.

TİKA Priştine Koordinatörü Ceran ise 2016 yılında bu okuşun 10 sınıf ve kütüphanesini restore ettiklerini hatırlattı.

Tüm çocukların sağlıklı koşullarda eğitim alabilecekleri bir altyapıya kavuşması için gerekli çalışmaları başladıklarını kaydeden Ceran, gelecek eğitim yılının başında da açılışı yapacaklarını belirtti.

Priştine Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece mutlu olduklarını vurgulayan Ceran, ülke genelinde de faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Elena Gjika İlköğretim Okulunda Arnavutçanın yanı sıra Türkçe de eğitim veriliyor.

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!
Hemzemin geçit saatlerce geçit vermediHemzemin geçit saatlerce geçit vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elena Gjika Hasan Burak Ceran Shpend Ahmeti tika

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.