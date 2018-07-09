TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

YAKOVA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yakova Belediyesi arasında Yakova Rüştiye Mektebi Restorasyonu Projesi'nin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolü TİKA'nın Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini ve Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sekreteri Veton Firzi imzaladı.

Yakova Belediye Başkanı Gjini, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, TİKA tarafından restore edilecek Rüştiye Mektebi'nin şehrin en eski ve en değerli binalarından olduğunu söyledi.

TİKA'nın Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığının da yardımıyla Yakova'da çok değerli birkaç yatırım yaptığını hatırlatan Gjini, yatırım yapılan alanlardan birisinin de eğitim olduğunu, yine TİKA tarafından restorasyonu gerçekleştirilen "Sadik Stavileci" Öğrenci Yurdu ile Küçük Medrese'nin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Gjini, "Yakova her gün hem Kosova bütçesi hem de dostlarımızdan gelen bağışlar ile farklı bir görünüm ve karakter alıyor." dedi.