TİKA'dan Kosova'da iftar

Kosova'da Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Sırplar ve diğer toplulukların bir arada yaşadığını ve bundan gurur duyduklarını dile getiren Hoxhaj, "Biz her zaman ramazan ayını yaşadık, iftar sofralarında buluştuk ve her geçen yıl kimliğimizi yetiştirdik. Kültürümüz, kimliğimiz ve kim olduğumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hoxhaj, programda yaptığı konuşmada, bu ortak iftar sayesinde İslam dininin değerleri altında yaşayan dünyadaki her bir Müslümanla birleştiklerini söyledi.

İftar programına Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova hükümetinden bakanlar, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, milletvekilleri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

- Türkiye'den Kosova'ya uzanan "dostluk ve kardeşlik eli"

TİKA'nın, faaliyete başladığı 2004 yılından bu yana Kosova'da 600'ün üzerinde 100 milyon doları aşan iş birliği projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Kılıç, bu projeler kapsamında çok sayıda eğitim ve sağlık kurumunun inşa edildiğini, yenilendiğini ve en son ekipmanlarla donatıldığını vurguladı.

Ülkedeki devlet kurumları ve sivil toplumun altyapılarının güçlendirilmesi için 150'den fazla projenin TİKA tarafından yapıldığını söyleyen Kılıç, tarım ve hayvancılık sektörlerinin ekonomik altyapılarının desteklenmesini ve kültürel mirasın ihyasını yine TİKA'nın gerçekleştirdiğini anlattı.

TİKA'nın Türkiye adına Kosova halkının hayatına dokunan birçok çalışma yaptığını kaydeden Kılıç, "Hiçbir beklenti olmaksızın samimi duygularla dostluk ve kardeşlik elimizi uzattığımız, Türk insanının sevgisi, muhabbeti ve alın teri yüklü her bir çalışmamızın ve projemizin Kosova'ya, Kosova halkına ve Kosova'nın kalkınmış geleceğine katkı sağlaması tek temennimizdir." diye konuştu.