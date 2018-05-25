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TİKA'dan Kosova'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 01:39 | Son Güncelleme

TİKA tarafından başkent Priştine'de düzenlenen iftar programına Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj ve bazı bakanlar ile çok sayıda Kosovalı ve Türk davetli katıldı

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar verildi.

İftar programına Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova hükümetinden bakanlar, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, milletvekilleri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hoxhaj, programda yaptığı konuşmada, bu ortak iftar sayesinde İslam dininin değerleri altında yaşayan dünyadaki her bir Müslümanla birleştiklerini söyledi.

Kosova'da Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Sırplar ve diğer toplulukların bir arada yaşadığını ve bundan gurur duyduklarını dile getiren Hoxhaj, "Biz her zaman ramazan ayını yaşadık, iftar sofralarında buluştuk ve her geçen yıl kimliğimizi yetiştirdik. Kültürümüz, kimliğimiz ve kim olduğumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükelçisi Kılıç ise ramazan ayının herkese huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diledi.

- Türkiye'den Kosova'ya uzanan "dostluk ve kardeşlik eli"

TİKA'nın, faaliyete başladığı 2004 yılından bu yana Kosova'da 600'ün üzerinde 100 milyon doları aşan iş birliği projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Kılıç, bu projeler kapsamında çok sayıda eğitim ve sağlık kurumunun inşa edildiğini, yenilendiğini ve en son ekipmanlarla donatıldığını vurguladı.

Ülkedeki devlet kurumları ve sivil toplumun altyapılarının güçlendirilmesi için 150'den fazla projenin TİKA tarafından yapıldığını söyleyen Kılıç, tarım ve hayvancılık sektörlerinin ekonomik altyapılarının desteklenmesini ve kültürel mirasın ihyasını yine TİKA'nın gerçekleştirdiğini anlattı.

TİKA'nın Türkiye adına Kosova halkının hayatına dokunan birçok çalışma yaptığını kaydeden Kılıç, "Hiçbir beklenti olmaksızın samimi duygularla dostluk ve kardeşlik elimizi uzattığımız, Türk insanının sevgisi, muhabbeti ve alın teri yüklü her bir çalışmamızın ve projemizin Kosova'ya, Kosova halkına ve Kosova'nın kalkınmış geleceğine katkı sağlaması tek temennimizdir." diye konuştu.

Ramazan ayında çoğunluğu Müslüman olan coğrafyalarda savaşın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin hakim olduğu bir dönemde Filistin, Suriye, Irak gibi ülkelerde insanlıktan nasiplenmemiş grupların siyasi çıkarlar uğruna din, mezhep, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan büyük katliamlar yaptığını dile getiren Kılıç, 14 Mayıs günü Gazze'de son yılların en büyük katliamının yaşandığına dikkati çekti.

Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin bu şiddet ve zulüm karşısında insanlığın ve vicdanın en güçlü sesi olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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