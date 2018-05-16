TİKA'dan Kudüslülere ramazan yardımı

Her esnafın bu kampanyadan eşit olarak olarak yararlanması için kampanya için seçilen dükkanlar en fazla 7 bin dolarlık satış yapabilecek.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir otelde düzenlenen törenle yardıma muhtaç 700 aileye ramazan yardımı olarak 500'er dolarlık alışveriş çekleri TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz tarafından dağıtıldı.

KUDÜS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), hem Kudüs esnafına destek olmak hem de burada yaşayan ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ramazan yardımında bulunmak amacıyla kampanya başlattı.

TİKA Koordinatörü Korkmaz, düzenlenen törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs ve Filistin'in oldukça zor günler geçirdiğini, 350 bin dolarlık bu proje sayesinde hem ihtiyaç sahibi Kudüslülere yardım yapılacağını hem de Kudüs esnafının destekleneceğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca sürecek kampanyada yardım alacak ailelerin Kudüs Zekat Komitesi tarafından belirlendiğini belirten Korkmaz, "Kudüs'ün ticari hayatını canlandıracak, bereketine bereket katacak bu projeyle aynı zamanda buna nasip olmuş başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkının bundan nasiplenmesini, bu zor zamanlarda dua yoluyla birleşmeyi hedefledik.” diye konuştu.

- İsrail'in ağır vergi uygulamaları Kudüs esnafını zorluyor

Filistinli esnaf Eyüp Zellum da TİKA'nın bu yardımından çok memnun olduklarını belirterek, "Bu proje, Kudüslü esnafa destek bağlamında çok önemli bir adımı teşkil ediyor. Çünkü Kudüs esnafı büyük zorluklarla karşı karşıya." dedi.

Bu projenin Kudüslü esnafın kendini toparlaması adına önem arz ettiğine dikkati çeken Zellum, "İsrail'in ağır vergi uyguladığı her bir Kudüs esnafı hiç yoksa yıllık 25 bin Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 30 bin TL) vergi ödemek zorunda. Buna karşın iş durumu kötü. Bu esnaf bu vergileri nasıl ödeyecek?" ifadelerini kullandı.

TİKA'nın desteğinin Filistinlilerin Kudüs’teki varlığını güçlendireceğini vurgulayan Zellum, Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.

