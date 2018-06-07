TİKA’dan Laos'ta iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Vientiane Büyükelçiliği iş birliğiyle Laos'un başkenti Vientiane'de iftar programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ve Türk büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşen programa Türkiye'nin Vientiane Büyükelçisi Ahmet İdem Akay ve TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun katıldı.

Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Laos'un başkenti Vientiane'deki Camiat Camisi'ndeki programda yaklaşık 200 aileye iftar verildi ve gıda yardımında bulunuldu.

Laos'ta bulunan Müslüman nüfusun önemli bir kısmını çeşitli vesilelerle ülkeye göç etmiş Hint, Pakistan ve Bangladeşliler oluşturuyor.

