TİKA'dan Libyalı sağlık personeline mesleki eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Libyalı sağlık personeline Türkiye'de genel ve modern fizik-tedavi yöntemleri eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 hafta süren eğitime Libya'nın kuzeybatısındaki Misurata şehrinin TİKA tarafından tesis edilen Misurata Fizyoterapi Hastanesi'nde görev yapacak sağlık personeli katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde verilen eğitimde, iki doktor ve üç fizik-tedavi uzmanından oluşan heyet, hastane yönetimi ve organizasyonu, genel ve modern fizik-tedavi yöntemleri ile nörolojik-ortopedik rehabilitasyon dersleri aldı.

Söz konusu heyet için gelecek günlerde Libya’da da eğitim verilecek.

- Misurata Fizyoterapi Hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tesis edilen Misurata Fizyoterapi Hastanesi'nin inşasına 2012'de başlanmıştı.

Libya’daki iç karışıklıklara bağlı olarak ortaya çıkan mücbir sebepler dolayısıyla inşaat çalışmalarına bir süre ara verilmek durumunda kalınan hastane inşaatı geçen yıl tamamlanmıştı.