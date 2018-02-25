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TİKA'dan Libya'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 00:58 | Son Güncelleme

TİKA, Mısrata'da 2 bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi ve 3D modelleme alanında eğitim verdi

TRABLUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın Mısrata kentindeki Belediye Meclisi ve Teknik Fakülte iş birliğiyle 2 bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi ve üç boyutlu (3D) modelleme alanında eğitim verdi.

AA muhabirine konuşan TİKA Libya Koordinatörü Fatih Karaca, ajansın biri Mısrata Belediyesi Teknik Fakültesinde diğeri ise Belediye divanında olmak üzere 2 bilgisayar laboratuvarı kurduğunu ve 42 bilgisayar hediye ettiğini söyledi.

Laboratuvarlar kurulması ve eğitimin, çalışanların teknik yeterliliklerini artırmak ve gençlere yeni iş imkanları sunmak amacıyla gerçekleştirdiğini aktaran Karaca, "Bu gibi kurslar, kamu sektörlerinde çalışan kadroların ve öğrencilerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu teknolojilerin nasıl kullanılacağına dair kursu da Türk eğitimci verecek." ifadesini kullandı.

Mısrata Belediye Meclis üyesi ve İnsani Gelişim Daimi Komitesi Başkanı Hena Hadura ise daha önce de TİKA ile birçok program ve projede iş birliği yaptıklarına dikkati çekerek, hediye edilen 42 bilgisayardan 21'i ve 3D yazıcının teslim alındığı bilgisini verdi.

TİKA tarafından 15 Şubat'ta da başkent Trablus'ta Osmanlı dönemine ait bir okula hediye edilen bilgisayar laboratuvarı, törenle hizmete açılmıştı.

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