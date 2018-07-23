TİKA'dan Libya'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya Sosyal İşler Bakanlığı iş birliğinde Yafren kentinde "Gençlik Sosyal Eğitim Merkezi ve Bilgisayar Laboratuvarı Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA, Libya Sosyal İşler Bakanlığı Yafren İli Şubesi ve Yafren Belediyesi iş birliğinde Yafren Gençlik Sosyal Eğitim Merkezi ve Bilgisayar Laboratuvarı açıldı.

Proje teslim töreninde konuşan Yafren Belediye Başkanı Hüseyin Ka’fu, TİKA’nın desteği ve yardımlarıyla bu merkezi açtıklarını, bunun için TİKA’ya müteşekkir olduklarını ve iş birliğinin diğer alanlarda da devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Sosyal İşler Bakanlığı Yafren İli Müdürü Muna Muhammed Abulhul da hayata geçirilen proje nedeniyle memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Proje için TİKA’ya müteşekkir olduklarını belirten Abulhul, projenin bölge gençlerine büyük oranda katkı sağlayacağını vurguladı.

