HABER

TİKA'dan Libya'ya eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

TİKA'dan Libya'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya Sosyal İşler Bakanlığı iş birliğinde Yafren kentinde "Gençlik Sosyal Eğitim Merkezi ve Bilgisayar Laboratuvarı Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA, Libya Sosyal İşler Bakanlığı Yafren İli Şubesi ve Yafren Belediyesi iş birliğinde Yafren Gençlik Sosyal Eğitim Merkezi ve Bilgisayar Laboratuvarı açıldı.

Proje teslim töreninde konuşan Yafren Belediye Başkanı Hüseyin Ka’fu, TİKA’nın desteği ve yardımlarıyla bu merkezi açtıklarını, bunun için TİKA’ya müteşekkir olduklarını ve iş birliğinin diğer alanlarda da devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Sosyal İşler Bakanlığı Yafren İli Müdürü Muna Muhammed Abulhul da hayata geçirilen proje nedeniyle memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Proje için TİKA’ya müteşekkir olduklarını belirten Abulhul, projenin bölge gençlerine büyük oranda katkı sağlayacağını vurguladı.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!
'Keresteci' başkanın projesi köprüyü belediye işçileri yaptı; ziyaretçi akınına uğruyor'Keresteci' başkanın projesi köprüyü belediye işçileri yaptı; ziyaretçi akınına uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tika Yafren

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.