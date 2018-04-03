TİKA'dan Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da yaşayan ihtiyaç sahibi 210 Suriyeli sığınmacı aileye temel gıda ve battaniye yardımında bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Harisa bölgesinde zor şartlar altında yaşamını sürdüren 210 Suriyeli aileye yaklaşık 7,5 ton gıda ve 420 battaniye gönderildi.
Dağıtılan gıda malzemelerinin her bir ailenin yaklaşık 2 ay kadar ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.
Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar, işsizlik ve yoksulluk gibi önemli sorunların yanında eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çekiyor, çalışma izni olmadığından geçimlerini çoğu zaman yardımlar sayesinde sağlıyor.
TİKA, Lübnan'da Suriye'deki çatışmalardan etkilenerek ülkesinden ayrılan göçmenlere destek olmaya devam ediyor.
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