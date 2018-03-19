TİKA'dan Lübnan'daki Türkmen sığınmacılara yardım

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan'daki 210 Türkmen aileye gıda malzemesi ve battaniye dağıttı.
TİKA, Suriye'deki savaştan kaçarak, Cebel Lübnan ilindeki Gusta beldesine sığınan 210 Türkmen aileye gıda malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.
Yardım dağıtımı sırasında AA muhabirine konuşan TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, bölgedeki sığınmacıların çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, onların geçimlerini sağlamak için günlük işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Küçükkurt, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarından da yoksun kalan bu sığınmacıların tek başına mücadele ettiğini aktardı.
TİKA Koordinatörü Küçükkurt, mümkün olan daha fazla sayıda sığınmacıya destek olmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
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