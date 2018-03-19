HABER

TİKA'dan Lübnan'daki Türkmen sığınmacılara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:06 | Son Güncelleme

TİKA'dan Lübnan'daki Türkmen sığınmacılara yardım

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan'daki 210 Türkmen aileye gıda malzemesi ve battaniye dağıttı.

TİKA, Suriye'deki savaştan kaçarak, Cebel Lübnan ilindeki Gusta beldesine sığınan 210 Türkmen aileye gıda malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.

Yardım dağıtımı sırasında AA muhabirine konuşan TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, bölgedeki sığınmacıların çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, onların geçimlerini sağlamak için günlük işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Küçükkurt, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarından da yoksun kalan bu sığınmacıların tek başına mücadele ettiğini aktardı.

TİKA Koordinatörü Küçükkurt, mümkün olan daha fazla sayıda sığınmacıya destek olmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Serhat Küçükkurt Suriye tika Türkmen

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.