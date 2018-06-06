TİKA'dan Macaristan'da iftar

BUDAPEŞTE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iftar verdi.
Macar Bilimler Akademisi binasında verilen iftar yemeğine Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev, Türk ve Macar sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Oktay, programda yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünya genelinde çok önemli projelere imza attığını, Macaristan'da da gerçekleştirdiği etkinlik ve projelerle iki ülke arasında iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.
TİKA Budapeşte Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da konuşmasında, ramazanın dostluk ayı olduğunu, TİKA'nın verdiği iftar yemeğinin de Türk-Macar dostluğunu kuvvetlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.
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