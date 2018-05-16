TİKA'dan Makedonya sağlık sektörüne destek

BOGOVİNJE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Makedonya'nın kuzeybatısındaki Bogovinje Belediyesine bağlı Urviç köyünde sağlık ocağının tadilatı, tefrişatı ve donanımı projesi gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Bogovinje Belediye Başkanı Albon Cemaili, Kalkandelen Sağlık Ocağı Müdürü Tahir Tahiri'nin yanı sıra köy halkı katıldı.

Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, ramazanın başlangıcında aynı zamanda köyde restore edilen sağlık ocağının açılışının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Filipçe, "Sağlık ocağı, Urviç, Yalovyane ve Novo Selo köylerinin sakinlerine sağlık ve diş hekimi hizmeti vermek üzere TİKA tarafından en çağdaş donanımlarla donatıldı. Kalkandelen Sağlık Ocağı bünyesinde görev yapacak doktor ve hemşire ekibi de hazır. Bunlar yakın zamanda işe başlayacak." dedi.

"Makedonya sağlık sistemine yardım eden en önemli kurumlardan biri" olarak nitelendirdiği TİKA'ya teşekkür eden Filipçe, bu iş birliğin ileride de devam etmesi temennisinde bulundu.