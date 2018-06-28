TİKA’dan Makedonya’da Türkçe eğitime destek

OHRİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Makedonya’da Türkçe eğitim veren öğretmenlere "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi.

Gazi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi ile iş birliğinde Ohri kentinde düzenlenen seminerin kapanış töreni gerçekleşti.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seminerin yapılan son düzenlemeler, değişiklikler, pedagojik alandaki son gelişmeler ve Türkçe eğitim-öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda olduğunu söyledi.

Ayden, Türkçenin varlığının, bölgede yaşayan soydaşlar açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Seminerle amaçlarına ulaştıklarını belirten Ayden, yaptıkları değerlendirmeler ile gelecekte Makedonya’da Türkçe öğretimi için yapılabilecekler noktasında geri dönüş alacaklarını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirdikleri sempozyumda Türkçe eğitim veren öğretmenlerin eksiklikleri, soydaşlara sunulacak katkılar ve eğitim alanındaki noksanların giderilmesi konularının ele alındığını aktardı.