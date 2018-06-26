TİKA'dan Makedonya'daki cezaevlerine teknik donanım desteği

Dost ülke olarak nitelendirdikleri Türkiye'nin geçmiş dönemde yalnızca infaz kurumlarında değil genel olarak yargı alanında koşulların iyileştirilmesinde yardımcı olduğunu aktaran Deskoska, "Bu yüzden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu iş birliği duyduğumuz gibi bundan sonra da devam edecek. Dost ülkelerden aldığımız yardımların yanı sıra hükümet olarak ceza infaz kurumlarındaki koşulların iyileştirilmesi için yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu bizim önceliklerimizden biri bu yüzden iyi koşullar oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hükümet olarak hedeflerinden birinin cezaevlerinde onurlu koşullar oluşturmak olduğunu ifade eden Deskoska, bu koşulları iyileştirmeye yardımcı olacak dost ülkelerle iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Adalet Bakanı Deskoska, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi sürecinin başladığını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Makedonya'daki cezaevlerine teknik donanım desteği kapsamında teslim töreni düzenlendi.

TİKA Koordinatörü Ayden de, Başkanlık olarak Makedonya’da 2005 yılından beri birçok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Makedonya Adalet Bakanlığı ile 2012 yılından itibaren bakanlığa bağlı birçok kurumla proje gerçekleştirdiklerini aktaran Ayden, "Bu projeler içerisinde gerek Gostivar ve Kalkandelen Asliye Mahkemeleri, Üsküp Temyiz Mahkemesi, Devlet Avukatlığı, Yargıtay Başkanlığı, Hakimler Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi olmak üzere birçok yargı kurumu ve üst kurumlarda teknik donanım ve kapasite desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Makedonya genelindeki cezaevlerinin tamamında kullanılacak ve bu kurumların bilişim altyapısını güçlendirmek adına donanım hibesinde bulunduklarını söyleyen Ayden, bu donanımla hizmet sunumunda kalitenin ve hızın artırılacağını ifade etti.

Dost ve kardeş ülke Makedonya ile her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Ayden, mahkumların üretime katkıda bulunmaları için ileride eğitim çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Makedonya Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Stojanovic ise, TİKA ile gerçekleşen bu iş birliğin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulunarak, hibe edilen ekipmanın tüm hükümlülerin ihtiyaçlarını karşılamakta kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

