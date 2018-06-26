HABER

TİKA'dan Makedonya'daki cezaevlerine teknik donanım desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

TİKA'dan Makedonya'daki cezaevlerine teknik donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Makedonya'daki cezaevlerine teknik donanım desteği kapsamında teslim töreni düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki İdrizovo Hapishanesi'nde düzenlenen törene Adalet Bakanı Renata Deskoska, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Jovica Stojanovic ve yetkililer katıldı.

TİKA'nın ülkedeki ceza infaz kurumlarına 134 masaüstü bilgisayar, 92 yazıcı ve 2 fotokopi cihazından oluşan teknik donanım desteği sağladığı bildirildi.

Adalet Bakanı Deskoska, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi sürecinin başladığını söyledi.

Hükümet olarak hedeflerinden birinin cezaevlerinde onurlu koşullar oluşturmak olduğunu ifade eden Deskoska, bu koşulları iyileştirmeye yardımcı olacak dost ülkelerle iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Dost ülke olarak nitelendirdikleri Türkiye'nin geçmiş dönemde yalnızca infaz kurumlarında değil genel olarak yargı alanında koşulların iyileştirilmesinde yardımcı olduğunu aktaran Deskoska, "Bu yüzden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu iş birliği duyduğumuz gibi bundan sonra da devam edecek. Dost ülkelerden aldığımız yardımların yanı sıra hükümet olarak ceza infaz kurumlarındaki koşulların iyileştirilmesi için yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu bizim önceliklerimizden biri bu yüzden iyi koşullar oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

TİKA Koordinatörü Ayden de, Başkanlık olarak Makedonya’da 2005 yılından beri birçok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Makedonya Adalet Bakanlığı ile 2012 yılından itibaren bakanlığa bağlı birçok kurumla proje gerçekleştirdiklerini aktaran Ayden, "Bu projeler içerisinde gerek Gostivar ve Kalkandelen Asliye Mahkemeleri, Üsküp Temyiz Mahkemesi, Devlet Avukatlığı, Yargıtay Başkanlığı, Hakimler Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi olmak üzere birçok yargı kurumu ve üst kurumlarda teknik donanım ve kapasite desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Makedonya genelindeki cezaevlerinin tamamında kullanılacak ve bu kurumların bilişim altyapısını güçlendirmek adına donanım hibesinde bulunduklarını söyleyen Ayden, bu donanımla hizmet sunumunda kalitenin ve hızın artırılacağını ifade etti.

Dost ve kardeş ülke Makedonya ile her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Ayden, mahkumların üretime katkıda bulunmaları için ileride eğitim çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Makedonya Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Stojanovic ise, TİKA ile gerçekleşen bu iş birliğin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulunarak, hibe edilen ekipmanın tüm hükümlülerin ihtiyaçlarını karşılamakta kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemiEdirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyorKayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Makedonya tika Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İlginizi Çekebilir

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.