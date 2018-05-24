TİKA'dan Makedonya'daki Türk belediyeye teknik donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'da Plasnitsa Belediyesi'ne yeni faaliyete geçen hizmet binasında kamusal hizmetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla teknik donanım desteği sağladı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk bayrağının dalgalandığı ve Türkçe'nin resmi dil olarak kullanıldığı Plasnitsa Belediyesinin hizmet binasının inşaat çalışmaları geçen yıl tamamlanmıştı.
Faaliyete geçen yeni hizmet binasında kamusal hizmetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve bu çerçevede teknik altyapının yenilenmesi için TİKA tarafından teknik donanım desteği sağlandı. Böylece, kurum personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, değişen koşullara adaptasyonu ve hizmet verme kalitesi artırıldı.
Donanım desteği kapsamında, 32 ofis bilgisayarı, 1 veri depolama sunucusu, 3 adet 24 çıkışlı bağlantı portu, 1 lazer yazıcı, 2 fotokopi-yazıcı-tarayıcı fonksiyonlu makine, 30 telsiz ofis telefonu ve merkezi santralin kurulumu, personel giriş ve çıkışı için kartlı kontrol sistemi, iç ve dış güvenlik izleme sistemi için 16 kamera ve gözetleme-kayıt sisteminin temini ve kurulumu gerçekleştirildi.
Plasnitsa Belediye Başkanı İsmail Yahoski, teknik donanım destek programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Yakın zamanda gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerine başarı diliyor, TİKA tarafından inşaatı ve donanımı gerçekleştirilen yeni kamu hizmet belediye binamızın açılışını yapmak üzere kendilerini Plasnitsa’ya davet etmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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