TİKA’dan Makedonya’ya sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya’da bebek ve yenidoğan ölümlerinin azaltılması için 32 doktor ve hemşireye yenidoğan canlandırma eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığın desteğiyle tamamlanan “Yeni Doğan Canlandırma Programı ile Prematüre Retinopati ve Yenidoğan Transportu” programının sertifika törenine Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Vladimir Miloşev, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodius Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Rozalinda Popova Yovanovska, Türkiye’den gelen uzman eğitimciler, doktorlar ve hemşireler katıldı.

Program kapsamında Makedonya’nın Üsküp, Kalkandelen ve Gostivar şehirlerindeki hastanelerde görev yapan 16'sı doktor, 16'sı da hemşire olmak üzere 32 sağlık personeline eğitim verildi.

Bakan Miloşev, törende yaptığı konuşmada, TİKA’nın sağlık alanında yaptığı projelerden övgüyle bahsederek eğitimin ülke genelindeki çocuk kliniklerinde kapasitelerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.