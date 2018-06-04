TİKA’dan Makedonya’ya sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya’da bebek ve yenidoğan ölümlerinin azaltılması için 32 doktor ve hemşireye yenidoğan canlandırma eğitimi verdi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığın desteğiyle tamamlanan “Yeni Doğan Canlandırma Programı ile Prematüre Retinopati ve Yenidoğan Transportu” programının sertifika törenine Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Vladimir Miloşev, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodius Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Rozalinda Popova Yovanovska, Türkiye’den gelen uzman eğitimciler, doktorlar ve hemşireler katıldı.
Program kapsamında Makedonya’nın Üsküp, Kalkandelen ve Gostivar şehirlerindeki hastanelerde görev yapan 16'sı doktor, 16'sı da hemşire olmak üzere 32 sağlık personeline eğitim verildi.
Bakan Miloşev, törende yaptığı konuşmada, TİKA’nın sağlık alanında yaptığı projelerden övgüyle bahsederek eğitimin ülke genelindeki çocuk kliniklerinde kapasitelerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
Miloşev, TİKA ile iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
- "800'den fazla proje hayata geçirildi"
TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden de TİKA’nın Makedonya’da 2005'ten bugüne 800’den fazla projeyi hayata geçirdiğini belirterek, sağlık alanında kurumsal kapasitelerin arttırılmasına yönelik güzel projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Bu kapsamda geçen yıl hizmete giren Yenidoğan Yoğun Bakım ve Pediyatri Kliniği'nin büyük bir öneme sahip olduğuna vurgulayan Ayden, “Makedonya’da bebek ölümlerinin aza indirilmesi noktasında gerçekleştirdiğimiz bu projenin önemli bir görev yapacağına inanıyoruz. Yenidoğan eğitimleri ile de bebek ölümlerini azaltıp Makedonya’nın geleceği için daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Tıbbi gazların teknik kurulumu, tıbbi cihazlar, gerekli tüm malzeme ve donanımının tamamı TİKA tarafından sağlanan merkez, yalnızca Makedonya’nın değil, tüm Balkanlar'ın ilk Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Acil Merkezi olma özelliği taşıyor. Yüksek standartlarda hizmet veren merkez 600 metrekare alanda 60 günde yapılmış, bünyesindeki 6 poliklinik yeniden oluşturulmuştu.
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