TİKA'dan Makedonya'ya sağlık yardımı

USTRUMCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca’da bulunan Banya Bansko Rehabilitasyon Merkezi'ne, buradaki misafirlerin taşınmasında kullanılacak asansör rampalı bir araç hibe edildi.

Hibe törenine, Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska ve TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden katıldı.

Sağlık Bakanı Filipçe, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın sağlamış olduğu bu bağış ile burada kalan misafirlerin sağlık hizmetlerine erişimini ve onların sosyalleşme sürecini kolaylaştıracağını ifade etti.

Filipçe, "TİKA'ya büyük ve samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlık alanında olsun birçok diğer sektörlerdeki projeler olsun, iş birliğimizin ileride de devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Carovska da hükümet ve bakanlık olarak, mevcut ihtiyaçları karşılamayan büyük kurumlarda değişim sürecine girdiklerini dile getirerek, aynı zamanda burada verilen hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.