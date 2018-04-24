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TİKA'dan Meksika’da tavukçuluk projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

TİKA, "Ejido Arbolado" yerlilerine yönelik tavuk üretim tesisinin donanımını üstlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’daki 'Ejido Arbolado' adlı yerli topluluğuna tahsis edilen tavuk üretim tesisinin donanımını üstlenerek kullanıma hazır hale getirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Meksika’nın Hidalgo Eyaleti’ne bağlı Tasquillo Belediyesi’ndeki kapalı bir tavukçuluk tesisinin donanımının yapıldığı belirtilerek, söz konusu tesisin bölgede yaşayan Ejido Arbolado topluluğunun kullanımına hazır hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Tasquillo Belediyesi’nde yaşayan ve sayıları 16 bin civarı olan Ejido Arbolado topluluğunun işsizlik ve yoksulluk sebebiyle ABD’ye göç verdiğine dikkat çekilirken, "Belediye tarafından altyapıları tamamlanan ve adı geçen topluluğa tahsis edilen tavuk üretim tesisi, TİKA tarafından sağlanan 800 anaç tavuk ve gerekli besleme ünitesi, yuva modülü, besleme geçidi ile topluluğun kullanımına sunuldu. Söz konusu katkı ile bölgede yaşayan dar gelirli yerli halk, temin edilen tavuk ve ekipmanlar sayesinde tavuk ve yumurta üretimi ve ticareti yapma imkanına kavuştu. Yerel ekonomiye destek olunarak bölgedeki işsizlik ve bu sebeple oluşan göçe karşı da önemli bir proje hayata geçirilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

TİKA açıklamasında, Tasquillo Belediye Başkanı Mirima Ramirez Mendoza’nın sözlerine de yer verildi. Mendoza’nın, Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ederek gerçekleştirilen projenin yerli halkın ekonomik yönden güçlendirilmesine ve kan kaybeden bölge ekonomisine önemli bir katkı olduğunu söylediği aktarıldı.

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tika Meksika Tavukçuluk projesi

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