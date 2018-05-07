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TİKA'dan Meksikalı kadınların istihdamına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

TİKA, başkent Meksiko'nun en kalabalık ilçesinde hamur işi fırını kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın başkenti Meksiko'nun en büyük ilçesinde dar gelirli kadınların meslek edinmelerine destek amaçlı hamur işi fırını kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2 milyon nüfusuyla Meksiko'nun en büyük ilçesi olan Iztapalapa'da dar gelirli kadınların meslek edinmeleri ve sosyo-ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak amacıyla bir pizza ve ekmek fırını kurulduğu ifade edildi.

Meksika’nın kırsal bölgelerinden yoğun göç alan, bu nedenle kaçak yapılaşma ile sosyo-ekonomik marjinalleşmenin ve yoksulluğun giderek arttığı, kamu hizmetlerinin yeteri kadar verilemediği bir bölge olma özelliği taşıdığı belirtilen Iztapalapa'da TİKA'nın bölge insanı için yerel makamlarla harekete geçtiği belirtildi.

TİKA'nın kadınların ekonomiye katılımını sağlayarak sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri amacıyla Iztapalapa Belediyesi Sosyal Kalkınma Müdürlüğü ile iş birliği içinde Leyes de Reforma semtinde yer alan bir alanda kadınlara yönelik bir ekmek ve pizza fırını kurduğu aktarıldı.

Kurulumu tamamlanan fırının açılış programında eğitim alan kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan Türk yemekleri ve yemek sonrasında da Türk kahvesi ikram edildi.

Halihazırda 61 kadına Insurgentes Üniversitesi tarafından aşçılık ve pastacılık eğitimlerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimleri de verildiği belirtildi.

Iztapalapa Belediye Başkanı Dione Anguiano Flores, TİKA'nın daha önce ilçelerinde kadınlara yönelik hayata geçirdiği dikiş atölyesi ve sera kurulumu projelerinden övgüyle bahsetti ve kadınların meslek edinmelerini sağlayacak ekmek ve pizza fırını projesinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

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