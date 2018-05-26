TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'daki 5 okula malzeme ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki anaokulu, ilk ve ortaokul düzeyindeki 5 okula malzeme ve ekipman desteğinde bulundu.

Başkanlık tarafından temin edilen ekipmanlar sayesinde beş okulun fiziki altyapısı güçlendirilerek 300 öğrencinin daha uygun şartlarda eğitim alması sağlandı.

Santa Lucia Del Camino Belediye Başkanı Raul Adrian Cruz Gonzalez, malzeme ve ekipmanların teslim töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın desteğinin, özellikle okullarda eğitim alan yerli çocuklar için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Gonzalez, oldukça uzak bir mesafeden gelip kendilerine yardım eli uzatan Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

