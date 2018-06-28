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TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

TİKA, geçen yıl eylül ayında Meksika'da meydana gelen depremden etkilenen Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletlerindeki toplam 142 eğitim birimine dijital kütüphane kurdu

TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletlerindeki kırsal kesimlerde bulunan eğitim birimlerine dijital kütüphane kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayında Meksika'da yaşanan depremin etkilediği Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletlerindeki toplam 142 eğitim birimine dijital kütüphane kurulumu yapıldı.

İnternet erişiminin olmadığı kırsal kesimlerde yaşayan Meksikalı çocuklar, TİKA'nın temin ettiği bilgisayarlara yüklenmiş ve çevrim dışı çalışabilme özelliğine sahip dijital kütüphaneler sayesinde bilgiye erişebilecek.

Meksika Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitimi Geliştirme Ulusal Konseyi (CONAFE) Kamu Sektörü ve Delegasyonlar Direktörü Mauricio Abaid Doblado, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim alanında TİKA’nın kendilerine verdiği bu anlamlı destekten dolayı teşekkür ederek, desteğin kırsal kesimde yaşayan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini artıracağını vurguladı.

Meksika’da sosyo-ekonomik seviyesi düşük göçmen işçiler, köylüler ve yerli halkların yaşadığı kırsal kesimdeki öğrencilere başlangıç ve temel düzey eğitim sağlamak amacıyla kurulan CONAFE, bakanlığın yeterli sayıda öğrenci olmadığı için okul kuramadığı bölgelerde gönüllü öğretmenlik yapan gençlerin çalıştığı birimler vasıtasıyla öğrencilere eğitim veriyor.

Meksika’nın kırsal kesiminde çocukların okula devam oranının düşük olması ve bu sorunun yol açtığı suça yatkınlık ülkede sosyal sorunlara yol açıyor.

TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği<br />

TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği<br />

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eğitim desteği Meksika tika

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