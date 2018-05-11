TİKA'dan Meksika'ya sağlık ekipmanı yardımı

MEKSİKO (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Meksika’da dar gelirlilere hizmet veren 8 kliniğe ekipman yardımında bulunduğu bildirildi.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Meksiko’nun en kalabalık ilçesi Iztapala’daki 8 kliniğe elektrokardiyografi cihazları temin edildiği ve kullanım ömrünü tamamlamış diş bakım ünitelerinin de yenilendiği kaydedildi.

Ülkede son yıllarda obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların arttığı bilgisi paylaşılan açıklamada, TİKA’nın sağladığı desteğin, masrafların yüksek olması dolayısıyla tedavi imkanlarından faydalanmakta zorlanan Meksikalılara büyük kolaylık sağlayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, teslim töreninde konuşan Iztapalapa Belediye Başkan Dione Anguiano Flores’in yardımların önemine dikkat çektiği ve Türkiye’ye teşekkür ettiği vurgulandı.

