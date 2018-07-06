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TİKA’dan Mozambikli eğitmenlere eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

TİKA, 20 Mozambikli eğitmen için 3 boyutlu modelleme ve yazdırma eğitimi programı düzenlendi - Proje sonunda prototip model üretimi için okula 3 boyutlu yazıcı temin edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambikli eğitmenlere 3 boyutlu modelleme ve yazdırma teknolojileri eğitimi verdi.

Mozambik’in kuzeyinde yer alan Nampula Sanayi ve Ticaret Enstitüsünde düzenlenen eğitim projesine 20 eğitmen katıldı.

Eğitim kapsamında daha önce teknik çizim bilgisi bulunanlara, bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmeleri adına "AutoCAD" ve "Sketch Up" programları öğretildi.

TİKA Maputo Koordinatörü İbrahim Aybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yüksek yaş ortalamasına rağmen oldukça istekli ve meraklı olduklarını, eğitime katılan mesleki eğitmenlere TİKA tarafından sertifika da verildiğini söyledi.

Eğitimin ikinci aşaması olarak, okulda teknik çizim alanında uzun süreli kurslar başlatılmasının hedeflendiğini ifade eden Aybek, ülkenin kalkınması için teknoloji transferine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Aybek, "Mozambik, teknolojik açıdan desteklenmeye ihtiyacı olan ülkelerinden biri. Bilgisayar ve bilişim sektörüne ilişkin ekipmanlar ve bilgisayar alanında mesleki eğitim çok pahalı ve bu sebepten devlet kurumlarında bu tip projelerin uygulamaya geçirilmesi büyük önem arz ediyor." dedi.

Derste modellemesi yapılan objeler daha sonra Mozambik’e ilk defa getirilen 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılırken, proje sayesinde, makine bakım onarım, torna, freze alanlarında mesleki eğitim yapılan okulda parça prototipleri üretilebilecek.

Okul, TİKA'nın hediye ettiği 3 boyutlu yazıcı sayesinde prototip model üretimi için yapmak zorunda kaldığı masraflardan da kurtulmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim mozambik tika

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