TİKA'dan Nijerli yetimlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Nijer’de yetimhane donattı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Başkanlığın, başkent Niamey’in Fransızca konuşulan Frankofoni mahallesinde Hayrat İnsani Yardım Derneğince işletilecek 65 öğrenci kapasiteli yetimhaneyi donattığı ifade edildi.

Açıklamada, dünyanın en yüksek doğum oranına sahip ülkesi olduğu belirtilen Nijer'de çok sayıda öksüz ve yetim çocuğun bulunduğu belirtildi.

Yetimhanedeki açılış programına Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, TİKA Niamey Program Koordinatörü İsmail Bıçaklı’nın yanı sıra Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Hamza Tuğbay Ataman ve Nijer’deki üniversite rektörleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Özdemir, Nijer’deki faaliyetlerinden dolayı TİKA’yı tebrik ederek yetimhanenin ülkede önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Özdemir, Nijer’de devlet nezdinde TİKA’nın, özelde ise birçok Türk sivil toplum örgütünün faaliyetlerde bulunduğuna işaret etti.

