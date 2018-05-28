TİKA'dan Özbek gençlere eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 150 Özbekistan vatandaşına proje yönetimi, girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre başkanlık, Özbekistan Gençler İttifakı üyeleri, Özbekistan Ulusal Üniversitesi öğrencileri, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi mensupları ve çeşitli kurum çalışanlarından oluşan 150 katılımcıya proje hazırlama, proje yönetimi gibi alanların yanı sıra okudukları bölüm ve çalışma alanlarına göre girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim desteği verdi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), MÜSİAD, Anadolu Ajansı, TRT World ve TİKA uzmanlarının teorik ve uygulamalı olarak verdikleri eğitimler aracılığı ile Türkiye’nin sahip olduğu kurumsal kapasite Özbekistanlı gençlere aktarıldı.

Verilen teknik eğitimlerin yanı sıra Türkiye'nin kurumlarını yakından tanıma imkanını elde eden katılımcılar, ayrıca İstanbul’un tarihi dokusunu ve mirasını ziyaret etme fırsatı buldu.