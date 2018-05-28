TİKA'dan Özbek gençlere eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 150 Özbekistan vatandaşına proje yönetimi, girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim programı düzenledi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre başkanlık, Özbekistan Gençler İttifakı üyeleri, Özbekistan Ulusal Üniversitesi öğrencileri, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi mensupları ve çeşitli kurum çalışanlarından oluşan 150 katılımcıya proje hazırlama, proje yönetimi gibi alanların yanı sıra okudukları bölüm ve çalışma alanlarına göre girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim desteği verdi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), MÜSİAD, Anadolu Ajansı, TRT World ve TİKA uzmanlarının teorik ve uygulamalı olarak verdikleri eğitimler aracılığı ile Türkiye’nin sahip olduğu kurumsal kapasite Özbekistanlı gençlere aktarıldı.
Verilen teknik eğitimlerin yanı sıra Türkiye'nin kurumlarını yakından tanıma imkanını elde eden katılımcılar, ayrıca İstanbul’un tarihi dokusunu ve mirasını ziyaret etme fırsatı buldu.
Özbekistan Gençler İttifakı Uluslararası İlişkiler ve Gençlik Turizmini Geliştirme Dairesi Başkanı Ekaterina Gorbunova, özellikle İTÜ Arı Teknokent ziyaretinin kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, Start-Up yönetimi ve küresel pazarlara giriş konularında edindiği bilgi ve tecrübelerin Özbekistanlı girişimci ve mühendislerin proje oluşturmaları ve dışa açılmaları hususunda çok önemli olduğunu vurguladı.
TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "ata yurt" olarak tanımladığı Özbekistan ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, Cumhurbaşkanları seviyesinde sarf edilen çabalar sonucunda ikili ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine yükseldiğini ve TİKA’nın bu iş birliğini geliştirmek adına durmaksızın mesai harcayacağını ifade etti.
İki halkın ortak tarihi mirasının büyüklüğünü vurgulayan Er, TİKA’nın Özbekistan’da eğitim, sağlık, kültür gibi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerin süreceğini ifade ederken, bu projelerin azami verime ulaşması için iki ülke vatandaşlarının da bu projeleri gerek mesai harcayarak gerekse olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yaparak sahiplenmesinin büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Sertifika töreninde konuşan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Shukhrat Aminov da TİKA’ya iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu tarz eğitim programlarının Türkiye ve Özbekistan arasındaki tecrübe paylaşımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
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